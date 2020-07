Serie A - Zlatan Ibrahimovic porte le Milan AC, la Lazio fait le job !

On n'arrête plus Zlatan Ibrahimovic ! L'attaquant suédois de 38 ans, essentiel à la fin de saison canon des Lombards, a porté le Milan AC ce mercredi soir face à la Sampdoria de Gênes (4-1). En effet, Ibra s'est offert un doublé, avec un but précoce dès la 4ème minute. Hakan Calhanoglu (52ème) a aussi participé à la fête côté milanais. À noter, en face, que les Gênois ont eu une première occasion de réduire le score mais Donnarumma a arrêté un pénalty, à 20 minutes de la fin du match. Finalement, la Samp va sauver l'honneur avec une réalisation en fin de match (87ème) mais Rafael Leao va aggraver le score pour les Milanais (90+1ème). Avec cette victoire, les Rossoneri (6ème) mettent la pression sur l'AS Roma (5ème, un match en retard).

De son côté, la Lazio a fait le travail face à Brescia, 19èmes de Serie A. Les Romains ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Correa (17ème), avant que le meilleur buteur du championnat Ciro Immobile trouve la faille dans les dix dernières minutes (82ème). Malgré la victoire, les Biancocelesti restent 4ème, derrière l'Atalanta à la différence de buts. Enfin, Sassuolo s'est éclaté sur sa pelouse face au Genoa avec une victoire 5-0 !

LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE SERIE A

Mardi 28 juillet

Parme - Atalanta :1-2

Inter Milan - Naples : 2-0

Mercredi 29 juillet