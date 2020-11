Serie A - Zlatan Ibrahimovic porte le Milan AC contre Naples

Inarrêtable, infatigable, inusable.. Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a encore frappé ce soir en Serie A. Le meilleur buteur du championnat a porté l'AC Milan, ce dimanche, à Naples en inscrivant deux des trois buts de la victoire (3-1). Le Suédois a d'abord profité d'un caviar de Théo Hernandez pour ouvrir le score de la tête, à la 20ème minute. Ibra attend ensuite la seconde mi-temps pour planter son second but, cette fois du genou droit, sur un service de Rebic (54ème). L'équipe de Gennaro Gattuso réduit la marque rapidement grâce à Mertens (63ème), mais le leader lombard maintient son avance jusqu'à la fin du match. Au bout du temps additionnel, les Milanais inscrivent même un troisième but par Haege (90+5ème). Un succès signé du Z, sorti sur blessure à un quart d'heure de la fin, qui permet à Milan d'avoir deux points d'avance sur son dauphin, Sassuolo.

Serie A - 8e Journée Naples 1 - 30 - 1 Milan AC D. Mertens 63'

20' Z. Ibrahimovic

54' Z. Ibrahimovic

95' J. Hauge



