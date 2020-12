Serie B - Mario Balotelli marque au bout de 4 minutes avec Monza !

Mario Balotelli est de retour et frappe fort ! Quasi dix mois après son dernier match, l'attaquant italien de 30 ans a inscrit son premier but pour son premier match avec son club de Monza en Serie B. Et Super Mario a planté au bout de 4 minutes seulement face au leader du championnat, Salernitana ! L'ancien de l'OGC Nice et de Marseille, associé à son ex-coéquipier au Milan AC Kevin-Prince Boateng, a mis les siens sur orbite puisque Monza s'est imposé 3-0. C'est aussi ça, l'effet Balotelli.

⏸️ Doppio vantaggio momentaneo per il @ACMonza sulla @OfficialUSS1919 al #UPower Stadium. @FinallyMario mette la sua prima firma in campionato dopo 4 minuti e #Barillà a pochi secondi dalla chiusura di frazione raddoppia. Come sarà il match nella ripresa? #SerieBKT #MONSAL 2-0 pic.twitter.com/fc0RfeNdFb — Lega B (@Lega_B) December 30, 2020