Séville - Diego Carlos revient sur le tacle de Tony Chapron

Invité au micro d'ESPN au Brésil, le défenseur central du FC Séville Diego Carlos (27 ans) est revenu sur l'épisode avec Tony Chapron, arbitre de la rencontre FC Nantes-Paris SG (0-1), le 14 janvier 2018. Pour rappel, Chapron avait tacle le Brésilien lors de ce match. Trois ans plus tard, l'ancien Canari n'arrive toujours pas à analyser la situation.

"Je ne m’imaginais pas l’impact que ça aurait. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour, me faire tacler par un arbitre. Je n’ai pas voulu trop en parler à l’époque. Je lui ai simplement demandé : "pourquoi vous m’avez taclé ?" Et il m’a mis un deuxième jaune, synonyme d’expulsion. Le président de Nantes arrive furieux dans le vestiaire et me demande ce que j’ai fait, si j’ai insulté l'arbitre. Je lui dis que non. Il ne me croyait pas, je lui ai dit de regarder sur les images. Je voulais juste comprendre. La polémique a continué. Il devait être arbitre de l’année et a ensuite été suspendu. Mon deuxième jaune a été annulé. J’ai joué le match suivant", a-t-il lâché.