Séville - L'état de forme de Joris Gnagnon inquiète

L'état de forme de Joris Gnagnon (23 ans) inquiète en Andalousie. Le défenseur formé à Rennes (où il a été prêté la saison dernière) n'a plus joué une seule minute depuis le 8 mars, et la victoire de Rennes au Roazhon Park face à Montpellier (5-0). "Le problème avec Gnagnon, c'est son physique. S'il est encore à Séville aujourd'hui, c'est parce qu'aucun club ne lui a fait d'offre intéressante ou que personne ne veut le reprendre en prêt à cause de son salaire (environ 260 000€ brut mensuels)", explique Alejandro Saez, journaliste à l'Estadio Deportivo.

Lors de son prêt à Rennes déjà, le Français était apparu en surpoids. Gnagnon avait alors suivi un programme en solo pour retrouver un bon état de forme. Un programme qu'il suit aussi depuis ce début de saison. A noter que le joueur n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des Champions, et ne peut donc pas être dans le groupe pour affronter Rennes...