Séville - La Liga dézingue Ocampos et consorts

A Séville, Lucas Ocampos, Franco Vazquez, Luuk de Jong et Ever Banega ont créé la polémique après la publication de photos les montrant lors d'un regroupement de plus de dix personnes alors que les consignes sanitaires en Espagne interdisent de dépasser ce nombre pour le moment. Les images n'ont pas échappé à la Liga qui a fustigé le comportement des joueurs sévillans, à quelques jours de la reprise prévue la semaine du 8 juin.

"Ces dernières heures, nous avons remarqué que certains joueurs n'ont pas respecté les normes sanitaires, ce qui démontre un relâchement à ce stade final du chemin (vers la reprise du championnat). Ils compromettent la fin de la compétition. Tout signe de détente est un manque de respect à la Liga, aux clubs, aux joueurs et aux entraîneurs" a écrit l'instance dans un communiqué que l'émission El Chiringuito a pu se procurer.