Séville - La prestation XXL de Jules Koundé fait énormément de bruit en Espagne !

Jules Koundé a brillé, hier, face au FC Barcelone. Le défenseur du FC Séville a sorti une prestation XXL, saluée par la presse espagnole et surtout andalouse.

Du haut de son mètre 78, Jules Koundé est probablement ce qu'il se fait de mieux chez les Français cette saison en défense centrale. Le jeune joueur de 22 ans s'éclate à Séville et progresse à vitesse grand V, et s'est offert une nouvelle prestation XXL hier face au Barça en demi-finale aller de Coupe du Roi (victoire 2-0). Malgré de gros adversaires en face, comme Messi et consorts, le produit de la formation bordelaise s'est illustré avec un but magistral, où il élimine Samuel Umtiti d'un petit pont avant de fusiller Ter Stegen.

D'un point de vue global, Koundé, qui n'a toujours pas été convoqué par Didier Deschamps, a bien contenu les attaquants du Barça. Il termine la rencontre avec 1 dégagement, 2 interceptions, 1 tacle, et aussi 2 duels remportés et 1 tir bloqué. Offensivement, il n'a perdu que 8 ballons pour 79 touchés et surtout 93% de passes réussies. Très propre balle au pied, Koundé est l'une des pièces maîtresses du FC Séville de Julen Lopetegui. Ce jeudi, le Frenchie fait d'ailleurs la Une de trois des quatre gros médias espagnols !

Le quotidien andalou Estadio Deportivo n'a d'ailleurs pas hésité à lui mettre une note de 9 : "Il était continuellement sur le dessus de son adversaire pour qu'il ne se retourne jamais, démontrant à chaque montée qu'il a de l'intuition aussi dans le domaine pour se démarquer et armer". Sur un autre article, ED s'enflamme encore plus : "Combien vaut Jules Koundé ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Le défenseur central français, ou quoi qu'il soit, parce qu'il joue tout, est un vrai spectacle, et contre le FC Barcelone il l'a montré en marquant un grand but." Preuve, une nouvelle fois, qu'il impressionne encore et encore les amateurs du football espagnol.