Séville - Plusieurs joueurs n'ont pas respecté les consignes sanitaires

Alors que l'Espagne organise progressivement son déconfinement, le gouvernement a annoncé samedi que la Liga pourrait reprendre la semaine du 8 juin. Du côté de Séville, les joueurs étaient visiblement trop impatients à l'idée de se revoir et ont décidé de braver les consignes sanitaires. Dans des clichés postés par l'épouse d'Ever Banega sur Instagram, on aperçoit plusieurs joueurs du FC Séville - Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Franco Vazquez et donc Ever Banega - attablés. Mais le regroupement se compose d'une douzaine de personnes alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont pour le moment interdits en Espagne. D'après Marca, les joueurs concernés s'exposent à de lourdes sanctions par leur club mais également par les autorités du pays.

