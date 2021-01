Société - Comment le football influence-t-il les supporters ?

Le football est le sport roi dans le monde, c’est un fait indéniable et une vérité qui s’est imposée d’elle-même depuis des lustres. Le football est bien plus qu’un simple sport. Il s’agit d’un phénomène qui impacte la société de diverses manières. Nous avons mis en exergue l’influence de cette discipline sous plusieurs aspects, au Canada et dans le monde en général.

L’impact du football peut s’apprécier sous différents angles selon les domaines et les secteurs d’activités.

L’aspect ludique

La principale fonction du sport en général et du football en particulier est de s’amuser. Cet aspect distrayant est prédominant lorsque l’on parle du football. Dans la société de tous les jours, il n’est pas rare que des personnes de tout genre et de tout âge se réunissent et disputent un match juste dans le but de se divertir ou de changer d’air. Pour cette raison, de nombreuses entreprises de divertissement ont commencé à créer des jeux sur le thème du football pour que les fans puissent en profiter entre-temps.

De plus, cet aspect divertissant du football est également apprécié au niveau du jeu et du gain. Au Canada comme ailleurs, dans les sociétés de jeu en ligne, les jeux de casino donnent la possibilité de jouer aux machines à sous avec le football comme thématique. Jeux de casino dépôt 1$ sont particulièrement populaires, comme les joueurs peuvent s'occuper avec une perte minimale avant un match important. De même, de nombreux jeux de football existent sur les consoles de jeu et les PC. Tout est passé en revue afin que les passionnés de foot puissent jouer tout en prenant du plaisir.

L’aspect économique

L’impact du football sur la société se voit tout d’abord au niveau de l’aspect économique. De nombreux business se sont développés autour de cette discipline. Les joueurs professionnels de football réussissent à devenir très riches, relevant ainsi le niveau de vie de leur famille parfois précaire.

De même, lors des compétitions nationales et internationales, les équipes sont amenées à voyager, se nourrir ou encore se loger dans des hôtels. Tout ceci engendre la création des richesses qui sont bénéfiques à plusieurs entreprises de divers secteurs : restauration, hôtellerie, transport ou encore tourisme. Ceci profite aux entreprises publiques et privées.

L’on peut également parler de la création des emplois. En effet, autour du football se sont créés de nombreux business tels que les équipes d’encadrement technique, les agents des joueurs, les casinos en ligne gratuits, les casinos avec tour gratuit, les casinos sans dépôt, les sociétés de paris sportifs en ligne, les équipementiers, les entreprises de transport ou encore les nombreux emplois dans les stades. Tout ceci contribue à réduire le taux de chômage dans le monde.

L’aspect social

Le football a investi quasiment tous les éléments qui composent une société. Son implication sociale s’apprécie de façon quotidienne via les compétitions à l’échelle internationale, nationale, civile et/ou secondaire et scolaire.

Des personnes qui ne se connaissaient pas forcément avant se retrouvent à jouer dans la même équipe ou à supporter le même maillot. Le simple fait de cette convergence de choix les transforme sans qu’ils ne s’en aperçoivent toujours. Ils commencent à partager un certain nombre de valeurs socialisatrices communes telles que le courage, l’abnégation, le cran, la loyauté, la persévérance, le respect des règles, le fair-play ou encore la tolérance, pour ne citer que ces valeurs.

En outre, l’un des plus puissants, si ce n’est le plus puissant avantage du football est qu’il possède un formidable effet fédérateur à nul autre pareil. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises que des supporters de foot qui se faisaient la guerre, acceptent de laisser tomber la hache de guerre pour supporter leur équipe nationale de football. C’est aussi ça la magie du football.

L’aspect politique

La vie politique et la vie sportive sont intimement liées, encore plus lorsqu’il s’agit du football. L’audience développée par cette discipline a poussé la vie politique à s’incruster et à s’emparer de certaines valeurs qui lui sont propres. Le football est un outil de pouvoir et de prestige pour de nombreux gouvernements. Les résultats sportifs et l’aura d’une équipe nationale resplendissent automatiquement sur son pays. De même, l’équipe ou le club de foot qui a le plus de supporters est toujours plus influent(e) que les autres.

En outre, certains joueurs populaires ont eu à se servir de leur notoriété nationale pour intervenir dans la vie politique de leurs pays respectifs. Dans la même lancée, il y en a qui ont été choisis par des organisations internationales pour en être les ambassadeurs.

L’aspect culturel

Le football a permis à certains joueurs (les meilleurs) de devenir des légendes vivantes, engendrant ainsi de véritables phénomènes culturels. Les exemples sont légion, on peut citer à titre illustratif des joueurs comme Pélé, Maradona, Ronaldo, Christiano Ronaldo, Zinédine Zidane ou encore Léo Messi. Tous ces joueurs que nous venons de citer sont des légendes dans leurs pays et dans le monde en général.

Dans la plupart des cas, leurs fans n’hésitent pas à copier autant que possible leurs habitudes, leurs codes vestimentaires ou encore leurs choix politiques. En outre, l’amour est tellement poussé au point où les fans s’alignent automatiquement derrière les idées défendues par leurs stars. En clair, les joueurs sont de véritables leaders et meneurs d’opinion.

Conclusion

Après lecture de ce qui précède, il est facile de comprendre à quel point le football a complètement impacté la société, sous quasiment tous les angles possibles et imaginables. Plus qu’un sport, c’est devenu une mouvance, une manière de vivre pour des millions de passionnés (entraîneurs, agents, staffs techniques, joueurs et supporters) ainsi qu’une source de revenus et un formidable créateur d’emplois.