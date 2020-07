Sondage - EdF : les internautes de MadeinFOOT votent pour le retour de Karim Benzema

La semaine dernière, nous vous avons proposé sur le site de MadeinFOOT.com un sondage sur un potentiel retour de Karim Benzema en équipe de France. Banni en 2015 suite à l'affaire de la sextape, l'attaquant du Real Madrid n'a jamais été rappelé depuis par Didier Deschamps, malgré un niveau de performance toujours plus élevé en club.

En feu depuis la reprise (7 buts et 2 passes en 11 matchs), il a littéralement porté la Casa Blanca vers son 34e titre en Liga et relancé le débat sur son avenir international, à 32 ans et à seulement quelques mois de l'Euro. Vous avez été plus de 2 000 votants sur le sondage et pour 73% d'entre vous, Karim Benzema mérite d'être rappelé en Bleu.