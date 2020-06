Sondage - Votre avis sur l'arrêt de la saison de Ligue 1...

La semaine dernière, nous vous avons proposé sur MadeinFOOT un sondage sur l'arrêt de la saison de Ligue 1. Alors que les principaux championnats européens s'apprêtent à reprendre, il vous était demandé si l'annonce de l'arrêt de la saison, faite fin avril par le gouvernement et les instances, était prématurée. Plus de 800 votants ont été comptabilisés et les avis sont assez partagés : 54% ont voté oui, contre 46% pour la réponse non. Pour nos internautes, l'arrêt de la saison a été prononcé trop tôt...