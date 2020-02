Sotchi - Adil Rami justifie son choix

Adil Rami, qui avait quelque peu disparu des radars depuis son départ à Fenerbahçe l'été dernier, a refait parler de lui la semaine dernière, en résiliant son contrat avec le club turc pour s'engager avec le FK Sotchi, actuelle lanterne rouge du championnat russe. Un choix sur lequel l'expérimenté défenseur tricolore (35 ans) s'est expliqué dans des propos relayés par les médias de sa nouvelle formation.

"Fenerbahçe est un grand club, donc je pouvais rester et jouer, mais je ne me sentais pas là-bas et j’ai refusé cette option", a assuré Rami. "Je n’ai jamais oublié que ma passion principale est de jouer au football et non de recevoir de l’argent. J’ai une belle carrière et je n’ai rien à prouver à personne, je veux juste jouer au football. J’avais une autre option en Russie, mais mon agent m’a dit : 'écoutez, Sochi est une nouvelle équipe, vous serez vraiment bien là-bas, ce sera génial si vous y allez, vous serez heureux là-bas'."