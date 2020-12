Sponsors - La décision forte d'Antoine Griezmann en soutien aux Ouïghours

Antoine Griezmann prend publiquement position. Quelques jours seulement après avoir dénoncé les violences policières, l'attaquant français a publié un communiqué de presse sur ses réseaux sociaux annonçant la fin "immédiate" de son partenariat avec Huawei. Le Catalan réagit suite aux différentes informations publiées ces derniers jours concernant l'entreprise de téléphonie, qui aiderait à la surveillance de la minorité musulmane ouïghoure en Chine.

"Suite aux forts soupçons selon lesquels l'entreprise aurait contribué au développement d'une "alerte Ouïghour" grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j'annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat", a écrit Griezmann. Celui qui était ambassadeur de Huawei depuis 2017 a invité la marque à réagir : "J'en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'homme et de la femme au sein de la société". Une décision d'autant plus symbolique puisque ce 10 décembre est la journée internationale des droits de l'Homme.