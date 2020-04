Sporting CP - Jérémy Mathieu en pleine réflexion sur son avenir

Jérémy Mathieu (36 ans) est actuellement en période de confinement au Portugal suite à la suspension du championnat de football. Le défenseur du Sporting Portugal a profité de cette période délicate pour réfléchir à son avenir. Désireux de jouer une saison de plus, il a également fait part auprès du journal A Bola, de ses projets de reconversion. "Je suis à une période où je pense à ma prochaine reconversion. J’ai des projets dans la tête, mais pas celui d’être entraîneur en Ligue 1 ou en Ligue 2. J’ai envie d’aider les jeunes dans un centre de formation, par exemple, leur apporter mon expérience". Il ajoute avoir pensé à un club en particulier pour réaliser ce projet, "c’est à ce sujet-là que je peux penser éventuellement, au milieu d’autres projets, à Sochaux. Mais je n’ai eu aucun contact avec le FCSM et je ne sais pas si cela pourra intéresser le club un jour. C’est une idée, c’est tout".

L'ancien joueur du Barça (2014-2017) et de l'équipe de France avait initialement prévu de raccrocher les crampons à l'issue de la saison, mais il pourrait finalement changer d'avis. Il explique, "c’est vrai que je songeais à prendre ma retraite en fin de saison. Ce n’est pas l’envie de jouer qui me manque mais mon corps me disait stop. Je joue depuis plusieurs saisons avec un tendon d’Achille douloureux". Mais le contexte actuel lui a probablement fait changer d'avis. "Ce qu’il se passe actuellement m’a fait réfléchir et je me dis que je peux peut-être encore jouer une saison. Ici, où je suis en fin de contrat, ou ailleurs selon les opportunités". Mathieu, qui pourrait rempiler pour une saison avant de réaliser ses projets, a disputé 17 rencontres avec le Sporting Portugal (4ème) cette saison.