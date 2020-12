Stat - Giroud domine les autres attaquants de P.League dans un domaine bien précis

Souvent critiqué, Olivier Giroud (34 ans) parvient toujours à répondre sur le terrain. Le Français, rarement titulaire, est efficace lorsqu'il a des minutes. Encore contre Aston Villa, lors du dernier match des Blues en Premier League (1-1), l'ancien Gunnar a marqué, même si cela n'a pas suffi pour remporter ce match. Néanmoins, ce but de la tête lui a permis de s'inscrire dans le livre des records du championnat anglais. Ainsi, il est devenu le meilleur buteur de la tête du championnat anglais (32 buts) depuis son arrivée à Arsenal en 2012. Le champion du monde 2018 obtient là une belle distinction.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9