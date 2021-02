Stats - L'OM est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges en Europe

Alors que certains records ont pour objectif d'être battus, certains sont beaucoup moins glorieux. C'est notamment le cas de l'Olympique de Marseille, qui est premier des "cinq grands championnats européens" en terme de cartons rouges après les deux récemment récoltés à Bordeaux dimanche dernier (0-0).

De plus, ce samedi à Nantes (1-1), Hiroki Sakai (30 ans) a ainsi ajouté un nouveau carton rouge à la longue liste en se faisant expulser dans le temps additionnel, suite à un pied haut dans le visage d'un adversaire. Et comme l'avance le statisticien Opta, l'OM compte désormais 8 cartons rouges à son actif cette saison, soit deux de plus que n'importe quelle équipe des "cinq grands championnats européens".