Stat - La Ligue 1 est le championnat où les joueurs dribblent le plus

Souvent critiquée, la Ligue 1 possède néanmoins quelques atouts. En effet, selon une étude publiée ce lundi par l'Observatoire du football CIES, le championnat de France est la compétition où les joueurs tentent le plus de dribbles, parmi les cinq grands championnats européens.

Quatre clubs français occupent ainsi le top 10 des équipes européennes qui tentent des dribbles le plus fréquemment. Il s'agit du Paris Saint-Germain (1er), l'Olympique Lyonnais (2e), l'AS Saint-Étienne (5e) et l'OGC Nice (10e). Selon l'étude du CIES, un dribble est tenté en moyenne toutes les 2 minutes 33 secondes en Ligue 1, contre toutes les 2 minutes 54 secondes sur les autres pelouses des grands championnats européens. La présence de joueurs comme Neymar, Mbappé (PSG) ou Aouar et Paqueta (OL) influence beaucoup cette statistique. Le Stade Brestois est néanmoins l'équipe de Ligue 1 qui réussit le plus de dribbles (64%), devant le PSG (59,2%) et l'OL (59,1%).