Stats - Baptiste Santamaria, le marathonien de la L1

Indispensable à la bonne marche du SCO Angers, Baptiste Santamaria (25 ans) est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres en Ligue 1. Déjà lauréat de cette catégorie statistique la saison dernière, le numéro 18 des Blanc-et-Noir remet le couvert en cet exercice 2019-2020. Avec 352,4 kilomètres avalés en 28 matches (1 but et 1 passe décisive), le natif de Saint-Doulchard est une nouvelle fois l'élément qui a parcouru la plus grande distance sur les terrains de notre élite hexagonale.

