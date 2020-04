Stats - Benjamin André, monsieur duels gagnés en L1

De 2008 à 2014, Benjamin André (29 ans) a fait ses gammes à l'AC Ajaccio, avant de franchir un cap en Bretagne, sous les couleurs de Rennes (2014-2019). Depuis l'été dernier, le milieu de terrain défensif fait les beaux jours des Dogues de Lille, devenant d'entrée un élément indispensable à la bonne marche du club nordiste. Les statistiques plaident évidemment en sa faveur puisque avec 204 duels remportés cette saison, il occupe la cinquième place de la Ligue 1 dans ce domaine. Une habitude pour le natif de Nice, très régulièrement bien placé dans ce secteur : en 2015-2016 et 2017-2018, il avait été le joueur le plus efficace de l'élite, finissant par ailleurs à la troisième place en 2016-2017 et à la deuxième place la saison dernière (2018-2019). Qui a dit régulier ?

1 - Benjamin André 🇫🇷 en Ligue 1 depuis 2015/16 :



341 duels gagnés en 2015/16 - 1er



340 duels gagnés en 2016/17 - 3e



363 duels gagnés en 2017/18 - 1er



311 duels gagnés en 2018/19 - 2e



204 duels gagnés en 2019/20 - 5e



Indispensable.

🦾 https://t.co/FfZ0FleLh5 — Optajean (@OptaJean) April 20, 2020