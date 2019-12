Stats - Hazard a donné le tournis aux défenseurs

En cette fin de décennie, l'heure est au bilan, y compris pour la planète football. Ces derniers jours, de nombreuses statistiques sont révélées sur la toile et certaines sont frappantes. Parmi elles, on s'aperçoit qu'Eden Hazard est le joueur ayant subi le plus grand nombre de fautes au cours des dix dernières années, et de loin.

Passé par le LOSC, Chelsea et désormais le Real Madrid, l'international belge a subi 1030 fautes, soit 233 de plus que n'importe quel autre joueur, selon Opta. S'il n'a pas encore pu véritablement s'exprimer sous son nouveau maillot, la faute à des pépins physiques, l'ancien lillois a plus d'une fois mis à l'agonie les défenses françaises et anglaises, forçant ces dernières à se mettre à la faute.