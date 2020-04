Stats - L1 : le top 3 des joueurs qui ont subi le plus de fautes

Selon Opta, le joueur qui a subi le plus de fautes cette saison en Ligue 1 est Nicolas de Préville (29 ans). L'attaquant des Girondins des Bordeaux (24 matches en championnat, 6 buts et 4 passes décisives) a subi 66 fautes au total, soit 2,75 par rencontre. Le joueur des Marine-et-Blanc devance deux autres offensifs : Sehrou Guirassy (Amiens, 63 fautes en 23 matches, soit 2,74 par rencontre) et Neymar (PSG, 62 fautes en 15 matches, soit 4,1 par rencontre).

