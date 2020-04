Stats - L1 : le top 5 des joueurs infranchissables (ou presque)

La Ligue 1 étant suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus, le temps ne manque pas pour s'attarder sur les statistiques. En cette fin de semaine, le site officiel de la Ligue de Football Professionnel s'est penché sur les joueurs les plus performants défensivement, cette saison, face aux dribbleurs.

Deux éléments expérimentés dominent ce secteur de jeu : Loïc Perrin (34 ans, AS Saint-Etienne) et Thiago Silva (35 ans, PSG). Les deux hommes ne déplorent que trois dribbles réussis concédés à leurs adversaires en 21 matches depuis le début de la saison. Jason Denayer (OL), Alvaro Gonzalez (OM) et Bakaye Dibassy (Amiens SC) complètent le Top 5 de la spécialité.

LE TOP 5 DES JOUEURS INFRANCHISSABLES (OU PRESQUE)