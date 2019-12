Stats - L1 : Opta dévoile son équipe-type de la décennie

Alors que la décennie 2010-2019 s'achève dans quelques heures, l'analyste en statistiques Opta a dévoilé l'équipe-type de Ligue 1 de ces dix dernières années, basée sur son index. Plus de la moitié est composée de joueurs passés par le Paris St-Germain : Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Christophe Jallet, qui ont également porté les couleurs de Monaco, Lyon, Nice et Amiens. Le Stéphanois Stéphane Ruffier, le Marseillais Dimitri Payet et Mathieu Valbuena complètent ce onze.

L'ÉQUIPE-TYPE D'OPTA SUR LA DÉCENNIE EN L1

Stéphane Ruffier : Monaco de 2010 à 2011, puis St-Etienne depuis 2011.

Christophe Jallet : Paris SG de 2010 à 2014, puis Lyon de 2014 à 2017, puis Nice de 2017 à 2019, puis Amiens depuis 2019.

Thiago Silva : Paris SG depuis 2012.

Marquinhos : Paris SG depuis 2013.

Maxwell : Paris SG de 2012 à 2017.

Mathieu Valbuena : Marseille de 2010 à 2014, puis Lyon de 2015 à 2017.

Marco Verratti : Paris SG depuis 2012.

Dimitri Payet : St-Etienne de 2010 à 2011, puis Lille de 2011 à 2013, puis Marseille de 2013 à 2015 et depuis 2017.

Angel Di Maria : Paris SG depuis 2015.

Kylian Mbappé : Monaco de 2016 à 2017, puis Paris SG depuis 2017.

Zlatan Ibrahimovic : Paris SG de 2012 à 2016.