Stats - Le classement des meilleurs buteurs européens en 2019

Ce mardi, l'année 2019 tire sa révérence. En Europe, les attaquants ont de nouveau brillé et fait trembler les filets adverses à maintes reprises. Voici le classement des meilleurs buteurs de l'année.

Dimanche soir, la rencontre entre Manchester City et Sheffield United était la dernière rencontre officielle disputée en Europe en 2019. Les chiffres ne bougeront plus et les bilans peuvent donc être faits. Ainsi, nous connaissons le classement des meilleurs buteurs européens de l'année. Après Harry Kane (Tottenham) en 2017 et Lionel Messi (Barcelone) en 2018, qui a fini en tête en 2019 ? La Pulga a-t-elle réalisé le back-to-back ou avons-nous un troisième vainqueur différent en trois ans ?

Il s'agit bien de la deuxième option puisque Robert Lewandowski (Bayern Munich et Pologne) trône au sommet du classement avec 54 réalisations inscrites, le tout en 58 matchs. Il est talonné de près par Lionel Messi (Barcelone et Argentine) qui a trouvé la faille à 50 reprises en 58 rencontres. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons un français, Kylian Mbappé (Paris SG et France), auteur de 44 buts en 49 matchs disputés. L'international français inscrit son nom au milieu des meilleurs buteurs du monde et il se permet, à 21 ans seulement, de devancer nombreux d'entre eux. Juste derrière lui, Raheem Sterling (Manchester City et Angleterre, 43 buts en 63 matchs) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers et Colombie, 40 buts en 55 matchs) complètent le top 5.

Le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo (Juventus Turin et Portugal), ne pointe qu'au sixième rang avec 39 buts marqués en 50 matchs. Le vainqueur de 2017, Harry Kane (Tottenham et Angleterre), est 9ème avec 36 réalisations en 47 matchs. La dixième place est partagée en deux puisque Kun Agüreo (Manchester Ctity et Argentine) et Karim Benzema (Real Madrid) présentent un bilan identique : 35 buts chacun en 50 matchs. Dans le reste du classement, nous trouvons quelques surprises avec à la neuvième place Erik Sorga (Flora et Estonie), auteur de 35 buts en 45 matchs et Andraz Sporar (Brastilava et Slovénie), buteur à 36 reprises en 46 rencontres.

