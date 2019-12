Stats - Le Real roi incontesté des réseaux sociaux, le PSG dans le top 10

En cette fin d'année, l'observatoire Sport Intelligence a réalisé une étude afin de comptabiliser le nombre d'abonnés des différents clubs européens sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram et Facebook). Epouvantail de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain se glisse dans le top 10 et occupe la 7ème place de ce classement avec 71 millions d'abonnés. Le club de la capitale se positionne juste devant le champion d'Europe en titre, Liverpool et ses 69,1 millions d'abonnés. Le club français reste au contact du Bayern Munich (6ème, 73.3M), de la Juventus (5ème, 80.9M) et Chelsea (4ème, 81M). En revanche, il est encore très loin du podium.

Tout en haut du classement, on retrouve le Real Madrid avec 223.8 millions d'abonnés. Les Merengue sont suivis par leur éternel rival, le FC Barcelone et ses 213.6 millions. Enfin, Manchester United complète le podium avec 125.9M de fans sur les réseaux sociaux.

LE TOP 10