Stats - Le top 5 des joueurs qui accrochent le cadre

Selon In Stat, Kylian Mbappé, meilleur buteur actuel de Ligue 1 avec 18 réalisations à son actif, est le joueur qui a cadré le plus de tirs (52) depuis le début de cette saison 2019-2020. L'attaquant du Paris Saint-Germain devance l'ailier de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga (41 tirs cadrés). Wissam Ben Yedder, le petit attaquant de l'AS Monaco, complète le podium (38 tirs cadrés). Neymar et Victor Osimhen, respectivement attaquants du PSG et du LOSC, ferment le top 5 (37 tirs cadrés).

Highest number of shots on target in Ligue 1 in 2019/20 - @GetFootballEU/@InStatFootball data. pic.twitter.com/BT4OA0FGcA — Get French Football News (@GFFN) March 15, 2020