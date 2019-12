Stats - Les meilleurs buteurs français de la décennie sont...

Au cours de cette décennie, nombreux sont les attaquants français à être allés prendre leur chance à l'étranger, la plupart dans les plus grands clubs européens. A l'aube de l'année 2020 et du début d'une nouvelle époque, les comptes ont été faits pour connaître le nom du buteur tricolore le plus performant au cours des dix dernières années. Celui-ci joue pour le Real Madrid et se nomme Karim Benzema. Parti de Lyon en 2009 pour rejoindre le géant espagnol, 'KB9' a résisté au temps et aux concurrents. Morata, Van Nistelrooy, Higuain pour ne citer qu'eux, le Français est le seul à être resté au sein de la Maison Blanche.

Au cours de cette décennie, outre ses quatre sacres en Ligue des Champions, l'ancien lyonnais a inscrit 155 buts pour les Merengue. C'est 14 réalisations de plus que son premier poursuivant, Antoine Griezmann (141). S'il a également passé la décennie en Liga, le natif de Macon a fait trembler les filets pour trois clubs différents (Real Sociedad, Atlético de Madrid, FC Barcelone). Sur la troisième marche du podium, on retrouve de nouveau un ancien lyonnais en la personne d'Alexandre Lacazette (132). Après huit ans en Ligue 1, ce dernier a rallié l'Angleterre en 2017 en rejoignant Arsenal. Enfin, le top 5 est complété par Kévin Gameiro (118), suivi de près par l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, Wissam Ben Yedder (114).