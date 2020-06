Stats - Mauro Icardi est le buteur le plus chirurgical d’Europe !

Acheté à l’Inter Milan pour 50 millions d'euros (+ 5 millions d'euros de bonus), Mauro Icardi (27 ans), qui devrait désormais toucher 12 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, a réalisé une très belle saison 2019-2020 avec 20 buts et 4 passes décisives au compteur en 31 parties disputées toutes compétitions confondues. De très belles statistiques pour le buteur international argentin (8 sélections, 1 but), qui présente la particularité d'être le canonnier le plus chirurgical d'Europe.

Parmi les joueurs à plus de 10 réalisations dans les cinq grands championnats européens (Ligue 1, Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga), l'attaquant parisien est celui qui possède le meilleur ratio avec un but toutes les trois frappes tentées. Jamie Vardy (Leicester City, 3,1 frappes tentées pour un but) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 3,3) complètent le podium. Deux autres joueurs de Ligue 1 accrochent le top 5 : Moussa Dembélé (OL, 3,5) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 3,6).