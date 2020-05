Stats - Quelles sont les équipes les plus disciplinées en Ligue 1 ?

Quelles sont les équipes qui ont été les plus sanctionnées lors de cette saison en Ligue 1 ? Réponses ci-dessous.

La saison 2019-2020 de Ligue 1 a fermé ses portes il y a près d'un mois, le 30 avril dernier, stoppée par la pandémie de coronavirus. Cet exercice, même s'il n'est pas allé au bout, n'a pas été avare en cartons jaunes et rouges. 1096 cartons ont été distribués au total sur les pelouses de notre élite hexagonale à l'issue des 28 journées qui ont été disputées (28 matches pour tous les clubs, sauf pour le Paris Saint-Germain et le Racing Club Strasbourg Alsace qui comptent une rencontre en moins).

L'équipe la moins sanctionnée de l'exercice se nomme le SCO Angers, pourtant réputée pour sa rudesse et son engagement total sur les plans physique et athlétique. Onzièmes du classement, les hommes de Stéphane Moulin n'ont écopé que de 44 cartons (jaunes et rouges) en 28 journées. Le Dijon FCO, qui a accroché une seizième place finale, arrive au deuxième rang avec 45 cartons récoltés. Le Stade Brestois 29 (47 cartons) et le RC Strasbourg Alsace (47 cartons en 27 matches) se partagent la troisième marche du podium.

Si la moyenne de cartons reçus par les équipes de Ligue 1 à l’issue de cette saison est de 54,8, plusieurs clubs dépassent plus ou moins largement ce chiffre. La palme du mauvais élève revient à l'AS Monaco, vingtième et bonne dernière de ce classement statistique, qui a récolté 71 cartons en 28 rencontres. L'Olympique de Marseille de André Villas-Boas, deuxième de Ligue 1, suit de très près les joueurs du Rocher, avec 70 cartons. L'AS Saint-Etienne complète le top 3 des équipes les plus cartonnées avec 62 avertissements.

LE CLASSEMENT DES ÉQUIPES DES PLUS AU MOINS DISCIPLINÉES

SCO Angers : 44 cartons (jaunes + rouges), 1,58 carton par match Dijon FCO : 45 cartons, 1,6 carton par match Stade Brestois 29 : 47 cartons, 1,68 carton par match RC Strasbourg Alsace : 47 cartons, 1,74 carton par match Nîmes Olympique : 49 cartons, 1,75 carton par match FC Metz : 50 cartons, 1,78 carton par match Paris Saint-Germain : 51 cartons, 1,88 carton par match Stade Rennais F.C. : 52 cartons, 1,86 carton par match Olympique Lyonnais : 53 cartons, 1,89 carton par match FC Nantes : 53 cartons, 1,89 carton par match Toulouse FC : 53 cartons, 1,89 carton par match LOSC : 54 cartons, 1,93 carton par match Girondins de Bordeaux : 56 cartons, 2 cartons par match Stade de Reims : 56 cartons, 2 cartons par match Montpellier Hérault SC : 60 cartons, 2,1 cartons par match Amiens SC : 61 cartons, 2,18 cartons par match OGC Nice : 62 cartons, 2,2 cartons par match ASSE : 62 cartons, 2,2 cartons par match Olympique de Marseille : 70 cartons, 2,5 cartons par match AS Monaco : 71 cartons, 2,53 cartons par match