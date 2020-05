Stats - Quels sont les joueurs 'porte-bonheur' des équipes de L1 ?

Quels sont les joueurs de Ligue 1 qui ont le plus d'impact sur le rendement comptable de leur club respectif ? Réponses ci-dessous.

La saison 2019-2020 de Ligue 1 officiellement terminée depuis plus d'un mois, suite à l'arrêt définitif acté par le gouvernement français puis par la Ligue de Football Professionnel, le 30 avril dernier, prenons quelques minutes pour nous attarder sur les joueurs "porte-bonheur" de chaque club. Dans une étude publiée sur le site officiel de notre élite hexagonale, les éléments qui influent le plus sur le rendement comptable de leur club respectif sont mis à l'honneur. En France, le joueur qui - si l'on peut dire - change le plus la donne sur le plan comptable se trouve à... Angers.

Antonin Bobichon, milieu de terrain de 24 ans (11 matches disputés, 2 buts et 1 passe décisive), permet aux Blanc-et-Noir de Stéphane Moulin de glaner en moyenne +1,49 points lorsqu'il est présent sur le terrain. Enock Kwateng (23 ans, 14 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive), le défenseur polyvalent et porte-bonheur des Girondins de Bordeaux, arrive au deuxième rang de cette étude (+1,07 points). Adrien Silva (31 ans, 22 matches, 2 passes décisives), le milieu de terrain portugais de l'AS Monaco, complète ce podium plutôt surprenant (+0,97 point).

LES JOUEURS "PORTE-BONHEUR" DE CHAQUE CLUB