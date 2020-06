Stats - Thomas Müller égale le record de passes décisives sur une saison

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich a logiquement disposé du Bayer Leverkusen (2-4, résumé), lors de la 30ème journée de Bundesliga. Une partie au cours de laquelle Thomas Müller, le polyvalent offensif bavarois, a distillé deux passes décisives pour Leon Goretzka puis Robert Lewandowski. Deux offrandes qui permettent au numéro 25 du Bayern d'atteindre la barre des 20 passes décisives sur une seule et même saison de Bundesliga et de rentrer dans le livre des records. En effet, avec ses 20 caviars offerts, l'international allemand (100 sélections, 38 buts) égale la marque de Kevin De Bruyne avec le VfL Wolfsburg, lors de l'exercice 2014-2015.

