Strasbourg - "C'est la première fois que je ne prends pas de plaisir à voir mon équipe" confesse Thierry Laurey

Strasbourg s'est imposé (0-1) face au RC Lens lors de la 19ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par un épais brouillard présent sur la pelouse du Stade Bollaert. Après le match, Thierry Laurey est revenu en conférence de presse sur les conditions climatiques difficiles de cette rencontre. "C'est la première fois que je ne prends pas de plaisir à voir mon équipe car on ne voyait pas ce qui se passait. Je crois que Ludo (Ajorque) a tiré sur le poteau mais je ne sais pas, je n'ai pas vu ! Ce n'était pas dramatique, mais c'était à la limite de "On joue/On joue pas"... Tu ne fais pas la promotion du foot avec ça" a déclaré l'entraineur alsacien avant de revenir sur la victoire de son équipe face aux Lensois.

"Il y avait de la joie dans le vestiaire, ça récompense les efforts des garçons depuis plusieurs semaines. Ça se joue sur pas grand-chose, mais la victoire aurait pu être beaucoup plus large car c'est nous qui avons les occasions. Sur la deuxième période on a joué un peu plus bas, mais on savait aussi qu'on pouvait leur faire mal à tout moment. Ça n'a rien de phénoménal de faire 20 points (durant la phase aller), mais c'est plutôt correct par rapport à notre situation d'il y a quelques semaines. On espérait faire mieux, c'est une évidence. Mais finalement, dans le championnat de cette saison avec les équipes de queue qui ont peu de points..." a constaté le technicien strasbourgeois.