Strasbourg - 'On prend trop de buts', peste Laurey

Malgré une belle débauche d'énergie, le Racing Club Strasbourg Alsace s'est incliné sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club (4-3, résumé et notes), ce dimanche après-midi lors de la 11ème journée de Ligue 1. Même s'il a vu du mieux par rapport aux dernières sorties, Thierry Laurey, l'entraîneur alsacien, ne pouvait pas se satisfaire de ce nouveau revers, le neuvième - déjà - de la saison.

"On est forcément déçus. On a fait un match très intéressant, mais on est dans une période où l'on prend trop de buts. On ne peut pas accepter de prendre autant de buts sur des actions aussi identifiées avant le match. On a une bonne réaction après les 2 premiers buts. À la mi-temps, j'étais plutôt confiant. On avait utilisé notre quota de légèreté défensive. On ne peut pas se satisfaire de ce résultat, même si on a vu des choses meilleures que d'habitude. Je suis derrière les joueurs, qui font les efforts sur le terrain et à l'entraînement. Je n'ai rien à leur reprocher. On est en difficulté, mais on fait tout pour s'en sortir", a lâché le technicien du RCSA en conférence de presse.