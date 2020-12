Strasbourg - "Un bon point" pour Thierry Laurey

C'est un Thierry Laurey plutôt satisfait qui s'est présenté en conférence de presse, ce dimanche après-midi, au sortir du match nul obtenu dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1 dans le derby de l'Est face au FC Metz (2-2, analyse). Pour l'entraîneur alsacien, ses hommes, qui n'ont jamais lâché, ont rendu une copie intéressante et consistante contre les Grenats.

"C’est un bon point car on a été menés au score deux fois, ils ont aussi eu une balle de 0-2. On a eu des bonnes intentions même si on a manqué un peu de qualité technique dans certaines situations. On a pesé sur cette rencontre. On a eu des occasions. On a des garçons qui se sont battus et se sont accrochés pour revenir deux fois au score", a estimé le technicien des Bleu-et-Blanc devant les journalistes, et de conclure : "On n’est pas déçus car ça aurait pu plus mal tourner au vu de la physionomie mais on voulait vraiment gagner. Il y a du mieux sur le terrain. On a fait un match consistant".