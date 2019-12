Strasbourg - Deux forfaits actés, Caci incertain

En déplacement à Bordeaux dimanche après-midi (15h00) dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1, Strasbourg devrait voyager avec un groupe amoindri. D'après les informations de L'Equipe, Lebo Mothiba et Mohamed Simakan ne seront pas dans le groupe pour cause de blessures. Sorti face à Toulouse la semaine passée, le jeune défenseur strasbourgeois (19 ans) souffre d'une inflammation du tendon du genou. Cette blessure le tiendra à l'écart des terrains pour une période comprise entre 4 et 6 semaines.

Concernant l'attaquant sud-africain, il a ressenti une gêne aux adducteurs et sera écarté pour ce match. Enfin, Anthony Caci est très incertain. Le défenseur alsacien ne s'est pas entraîné de la semaine en raison d'une alerte musculaire. Une décision sera prise ce samedi, après l'ultime entraînement de l'équipe avant le départ pour la Gironde.