Strasbourg - Djiku a refusé de jouer au milieu

A la surprise générale hier, Alexander Djiku, excellent depuis le début de la saison, n'était pas titulaire dans le XI de Strasbourg face à Lyon (1-1). Le défenseur de 25 ans, repositionné au milieu de terrain depuis un match fin novembre à Amiens où il avait été très bon, en a visiblement marre d'évoluer dans l'entrejeu, comme l'a expliqué Thierry Laurey en conférence de presse. "Alex a un problème d'acceptation de son rôle, donc on a joué avec des gens qui n'ont pas ce problème". D'après L'Equipe, l'ancien Caennais a tout simplement refusé de jouer en sentinelle face à l'OL, alors que le technicien souhaitait l'utiliser à ce poste. Face à cette situation, Laurey a donc décidé de le sanctionner en l'installant sur le banc, même s'il est rentré à un quart d'heure de la fin (comme milieu). Mais cette décision de Djiku n'est que la conclusion de multiples promesses non tenues.

Ainsi, mi-décembre, le joueur avait obtenu un accord du staff pour ne plus jouer au milieu en 2020, sauf cas exceptionnel (multiples absences, choix tactique...). Mais rien n'a changé en cette nouvelle année. Après le 1er février et le match contre Lille, Djiku a demandé un entretien à ses dirigeants pour répéter son envie de retrouver son poste de défenseur. A la suite de cette entrevue, il avait obtenu une promesse, qui n'a toujours pas été tenue. Le refus de jouer, hier, est donc une étape de plus dans le cheminement du joueur, qui veut rapidement retrouver la défense pour ne pas perdre ses repères.