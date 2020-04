Strasbourg - Djiku fait le point sur son début de carrière

Après des passages à Bastia puis Caen, Alexander Djiku s'est engagé en faveur du RC Strasbourg Alsace l'été dernier. Le défenseur de 25 ans, qui a parfois évolué un cran plus haut cette saison, a paraphé un contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de l'Est de la France. Dans une interview accordée à France Football en cette période de confinement, il a évoqué son plan de carrière.

"Franchement, je trouve que j’ai une bonne progression. Je vais étape par étape. J’essaie de grimper les échelons les uns après les autres. J’essaie de construire ma carrière. J’ai fait des bons choix de clubs" a expliqué le natif de Montpellier qui a donc davantage une vision sur le moyen terme. "J’espère que ça va continuer. Découvrir un autre pays, je m’en fiche un peu. Cette année, on a vécu quelque chose d’exceptionnel : la Coupe d’Europe. Quand on y goutte, on a envie d’y retourner" a-t-il ajouté. Actuellement, alors que la saison est figée, Strasbourg pointe à la 11ème place du classement de Ligue 1.