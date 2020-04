Strasbourg - Djiku juge sa première saison au club

Arrivé en provenance de Caen l'été dernier, Alexander Djiku a très vite trouvé sa place dans le onze strasbourgeois. Utilisé à 25 reprises en championnat depuis le début de saison (1 but, 1 passe décisive), le natif de Montpellier a fait preuve de polyvalence en étant utilisé en charnière centrale et au milieu de terrain. Lors d'un entretien accordé à France Football, il a jugé sa première saison avec Strasbourg, bien que celle-ci soit pour le moment écourtée en raison du coronavirus.

"On va dire 7 (sur 10). C'est une bonne petite saison. Je suis dans le perfectionnisme, donc je me dis toujours que je peux mieux faire. Ce sont mes ambitions personnelles. Pour moi, le parfait n'existe pas. En terme de régularité, ça va. Mais il y a bien deux-trois matches que j'ai loupés, où j'aurais pu faire mieux. C'est individuellement et collectivement. Il y a des matches qu'on a raté comme Dijon (0-1) au match aller ou, récemment, face à Montpellier (0-3)" a déclaré le joueur de 25 ans.