Strasbourg - Fabien Lefèvre partagé entre fierté et déception après le nul contre Lille

Fabien Lefèvre, l'adjoint de Thierry Laurey, s'est présenté face à la presse après le match nul de Strasbourg à Lille (1-1). Le bras droit du technicien strasbourgeois, qui s'est senti mal pendant la rencontre, a ainsi donné les consignes sur le banc et s'est montré satisfait de la prestation des Strasbourgeois. Il reste tout de même partagé enter la joie et la déception de n'avoir pris qu'un point au Stade Pierre Mauroy.

"Il y a de la fierté, car on a eu un effectif strasbourgeois qui s'est donné pendant 90 minutes. L'animation, c'était simple. Ils ne sont pas premiers pour rien. On avait bien vu leurs points forts. Ce 4-2-3-1 a bien fonctionné car on n'a pas été mis en danger, hormis à la fin. Au vu du contenu, on peut s'estimer déçus, car les gars ont produit beaucoup d'efforts et pas seulement défensifs. Même si c'était audacieux de dire qu'on pouvait faire mieux" explique-t-il. "On savait que ça allait être dur mais on croyait à l'exploit. Tout le monde a fait un gros match défensif. Les deux centraux ont fait un match énorme. Très peu pensaient qu'on prendrait au moins un point. On est fiers, mais un peu déçus. Avoir des possibilités de doubler mais finir sur un nul, c'est frustrant".