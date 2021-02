Strasbourg - Jean-Eudes Aholou incertain pour le déplacement à Lille

Invaincu depuis deux rencontres (victoire à Metz 1-2, nul face à Angers 0-0), le Racing Club Strasbourg Alsace se déplacera sur la pelouse du Lille OSC, ce dimanche après-midi (17h05). Pour cette affiche de la 27ème journée de Ligue 1, les Bleu-et-Blanc devront peut-être fais sans Jean-Eudes Aholou. Le milieu de terrain ivoirien (26 ans, 2 buts et 2 passes décisives en 17 matches de championnat cette saison) est touché au genou et est incertain.

"On espère que Jean-Eudes Aholou sera apte dimanche. Il a pris un coup sur le genou. Il n'avait pas eu de douleur sur le moment mais ça s'est un peu réveillé ensuite. On va voir comment ça évolue aujourd'hui et demain", a précisé Thierry Laurey, l'entraîneur alsacien, en conférence de presse.