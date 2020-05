Strasbourg - Jean-Marc Kuentz revient au club

Emblème du RC Strasbourg Alsace où il a joué puis occupé divers postes dans l'organigramme, Jean-Marc Kuentz fait son retour au club. Le Racing a officialisé la nouvelle ce samedi après-midi. Depuis 2017, il faisait partie des staffs de Sabri Lamouchi puis de Julien Stéphan à Rennes. A Strasbourg, il sera entraîneur adjoint de Thierry Laurey.

"Je retrouve mon club de cœur. J’ai vécu de très belles expériences ces huit dernières années avec Sabri Lamouchi puis Julien Stéphan. Mais le Racing a toujours gardé une place énorme au fond de moi. C’est une magnifique opportunité qui se propose à moi. Je remercie le Président, François Keller et Thierry Laurey de me faire confiance et je ferai tout mon possible pour la leur rendre" a-t-il déclaré.