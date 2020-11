Strasbourg - Jean-Marc Kuentz s'attend à une réaction de l'OM

Jean-Marc Kuentz, l'entraîneur adjoint de Strasbourg, qui accueille Marseille ce vendredi (21h) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, s'attend à une réaction de l'OM après sa défaite historique face à Porto hier soir (0-3), en phase de poules de Ligue de champions.

"Quand on perd, c'est sûr que, le match d'après, il faut vite se remettre en question et, là, avec Marseille, c'est un gros match qui arrive. Qui plus est, avec leur rencontre d'hier soir (défaite à Porto 0-3 en C1), on sait que cela va être difficile, ils vont avoir la rage pour effacer leur défaite. À nous de tout faire pour essayer de gratter des points (..) En tant que Français, quand je vois perdre les équipes qui sont européennes, je suis déçu. Ce n'est jamais bon, pour plein de raisons, l'indice UEFA ou juste par rapport au coeur. On sait qu'il y aura une réaction. Quand on voit les réactions d'après-match de Mandanda ou du coach, on sait qu'ils vont être remontés, mais c'est à nous de mettre les ingrédients pour ne pas être frustrés, comme on l'a été à Reims", a-t-il confié.