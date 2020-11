Strasbourg - Jean-Marc Kuentz veut 'rester positif'

Le RC Strasbourg s'est incliné (0-1) ce vendredi soir sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille pour une rencontre comptant pour la 10ème journée de Ligue 1. Au terme d'un match où les deux équipes ne sont pas parvenues à réellement développer leur jeu, les Marseillais se sont imposés grâce à leur seul tir cadré du match. Les Strasbourgeois sont avant les 9 autres rencontres du week-end 19èmes (6 points) et risquent de voir l'écart l'écart entre eux et la place du premier non-relégable s'agrandir selon les résultats de leurs concurrents au maintien. Malgré cette situation, Jean-Marc Kuentz, qui a remplacé exceptionnellement sur le banc Thierry Laurey après son test positif au Covid-19, souhaite "rester positif".

"Il faut qu’on l’améliore. Nous sommes dans une spirale négative en ce moment mais on peut l’inverser. Les joueurs ont affiché de belles valeurs, de bonnes attitudes, celles qu’on attendait, avec une grosse débauche d’énergie (…) On a fait un match plein. Il faut maintenant s’appuyer dessus et être efficace devant" a déclaré en conférence de presse Jean-Marc Kuentz.