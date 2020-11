Strasbourg - Koné : 'Le bilan n'est pas joli, tout le monde en est conscient'

Hier soir, en ouverture de la 10ème journée de Ligue 1, le Racing Club Strasbourg Alsace a chuté sur la plus petite des marges face à l'Olympique de Marseille (0-1, analyse et notes). Un nouveau revers, le - déjà - huitième de l'exercice, qui laisse le club alsacien englué à la dix-neuvième place du classement (6 points). Au sortir de cette défaite, Lamine Koné (31 ans), le défenseur central des Bleu-et-Blanc, a fait part de sa grosse déception et appelle ses coéquipiers à réagir dès le retour de la trêve internationale.

"On est déçu. Pas forcément du match parce qu'on a montré qu'on est une vraie équipe. On est déçu de ce qu'il s'est passé à la fin. Je pense qu'il y a penalty. Même l'entraîneur de Marseille a affirmé qu'il y avait penalty. L'arbitre n'a pas pris le temps d'aller voir le VAR. Maintenant, il faut passer à autre chose. On a réagi par rapport à la mauvaise première mi-temps à Reims (1-2). On a montré qu'on avait du caractère, on a concédé qu'une seule occasion", a-t-il confié. "Il faut rester positif. Tout le monde est conscient qu'en faisant des matches comme cela les points vont venir. Le bilan n'est pas joli, tout le monde en est conscient mais dans les moments comme cela, il faut relever la tête. Les autres années on avait de la réussite mais cette année ça ne tourne pas dans le bon sens. Il manque ce brin de réussite mais c'est à nous d'aller la chercher", a conclu le numéro 5 du RCSA.