Strasbourg - L'adjoint de Laurey déplore un Racing aux deux visages

Hier après-midi, le Racing Club Strasbourg Alsace a concédé une nouvelle défaite, sa septième de la saison, sur la pelouse du Stade de Reims (2-1, résumé). Jean-Marc Kuentz, l'adjoint de Thierry Laurey, touché par le Covid-19 et absent en Champagne, avait des regrets suite à ce revers concédé dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1.

"Il y a beaucoup de frustration car on est passé à côté de notre première mi-temps, alors qu'en seconde, on a montré beaucoup plus d'allant, d'intensité et de justesse technique qui nous laissent des regrets. On savait que Reims était dangereux sur coups de pied arrêtés, les joueurs étaient au courant car on leur avait montré des vidéos, mais il y a un problème de marquage et des duels perdus. On prend deux buts sur deux coups de pied arrêtés, ça nous plombe le match", a indiqué Jean-Marc Kuentz. "En seconde période, on a eu plus de vie et le changement de système a été bénéfique mais ça n'a pas suffi. C'était important d'enclencher une série après notre bonne performance à Brest (3-0), même un match nul nous aurait convenu. Cette défaite casse de nouveau la série et il va falloir rapidement se remobiliser", a-t-il ajouté, et ce conclure : "Il ne faut pas trop gamberger, car le match face à Marseille arrive très vite".