Strasbourg - La déception de Thierry Laurey

Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, a affiché sa déception en conférence de presse après le match nul (1-1) face à Dijon. Le technicien est assez déçu du manque de réalisme de ses hommes dans cette rencontre, mais a tout de même bien aimé "l'élan de l'équipe" sur le match...

"Je ne suis pas déçu d'avoir vu Dijon revenir à la marque mais déçu de ne pas avoir marqué plus au vu du nombre d'occasions que nous avons obtenues. Je ne suis pas frustré. S'il y a 1-1, il fallait faire attention sur les coups de pied arrêtés. Nous le savions qu'il y aurait du danger sur ces phases côté dijonnais mais il y a eu suffisamment d'occasions pour nous pour remporter la mise" explique Laurey. "C'est là que nous pouvons être déçus. Dijon s'est battu jusqu'au bout mais il faut être efficace et nous ne l'avons pas été suffisamment, à l'inverse de notre match contre Nîmes gagné 5-0. On repart avec un point, c'est un moindre mal. On s'en contentera, pour l'instant. On fait tourner le compteur mais nous aurions dû repartir avec la victoire, c'est net. Nous avons perdu deux points alors que nous avons maîtrisé le match, à l'image du premier tir dijonnais déclenché à la 45e minute. J'ai quand même aimé l'élan de l'équipe".