Strasbourg - La franche mise au point de Thierry Laurey sur le mercato

Thierry Laurey a été questionné sur le mercato strasbourgeois, ce lundi sur la chaîne Téléfoot. Dans le franc-parler qui le caractérise, l'entraîneur du Racing a fait savoir qu'aucune offre n'était encore parvenue au club concernant ses trois défenseurs, Alexander Djiku (26 ans), Stefan Mitrovic (30 ans) et le très courtisé Mohamed Simakan (20 ans). "Il y a beaucoup de conneries qui sortent. Il n’y a pas d’offre pour qui que ce soit", a-t-il assuré.

Du côté des arrivées, Laurey a par ailleurs confirmé vouloir accueillir un renfort au milieu de terrain. "On n’a pas trouvé chaussure à notre pied", a-t-il poursuivi. "On cherche toujours, on a quelques pistes, on sait que le mercato se termine début octobre." Le 5, plus exactement.