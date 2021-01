Strasbourg - La grosse frustration de Thierry Laurey

Malgré une prestation d'ensemble convaincante et plusieurs grosses occasions de prendre l'avantage, le Racing Club Strasbourg Alsace est tombé face au Stade de Reims (0-1, résumé), ce dimanche après-midi, lors de la 22ème journée de Ligue 1. Un revers qui laisse évidemment des regrets à Thierry Laurey, l'entraîneur des Bleu-et-Blanc.

"En première mi-temps, on peut faire la différence mais après, entre pouvoir faire la différence et la faire, il y a un petit delta. On a eu des situations très intéressantes, ça se joue sur pas grand-chose. On se laisse surprendre à dix minutes de la fin sur un petit manque de concentration au départ de l'action et ça suffit pour que les Rémois l'emportent. Je regrette le but car ce n'est pas la plus belle occasion qu'ils ont eue. Contre Reims, c'est toujours acharné, on savait qu'il ne fallait pas commettre la moindre erreur. On a eu plusieurs occasions mais on n'a pas eu la maîtrise du jeu", a estimé le technicien alsacien en conférence de presse.