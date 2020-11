Strasbourg - Lamine Koné : 'On a besoin de points'

Avant-dernier de Ligue 1 avec six points au compteur, le Racing Club de Strasbourg connaît un début de saison compliqué. Demain 15h, les hommes de Thierry Laurey se déplacent sur la pelouse de Montpellier (7ème) dans le cadre de la 11ème journée du championnat. Avant cette rencontre, Lamine Koné (31 ans) a rappelé l'urgence de la situation.

Ligue 1 - 11e Journée

"On a besoin d’enclencher une série positive. Ça doit commencer par une victoire à Montpellier dimanche. On manque de réussite depuis le début de saison mais c’est aussi à nous d’aller chercher cette réussite-là. Ce sera un match essentiel dimanche à Montpellier. On a vu beaucoup d’implication durant les deux dernières semaines de travail. Tout le groupe est concerné. On a besoin de points", a martelé le défenseur.