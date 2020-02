Strasbourg - Laurey : 'Il nous a manqué un chouïa de réussite'

Ce dimanche, le RC Strasbourg Alsace a ramené un bon point de son déplacement à Lyon (1-1, résumé et notes) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Ce résultat permet aux Strasbourgeois de rester dans le bon peloton et de maintenir son adversaire du jour à distance. Thierry Laurey s'est montré satisfait mais estimait que son équipe aurait pu obtenir plus. "On est déjà satisfaits du résultat obtenu parce que c'est à la hauteur de ce que l'on voulait faire. Nous avons eu une bonne réaction en seconde période et sur la fin de match nous avons eu des possibilités de gagner. Il nous a manqué un chouïa de réussite et nous aurions pu arracher la victoire. [...] Nous savions que, sur la durée du match, les Lyonnais auraient des difficultés" a-t-il expliqué.

L'entraîneur alsacien a admis que l'enchaînement des matchs se faisait ressentir sur les organismes des joueurs lyonnais. "C'était à nous de faire attention car nous avons pris un but évitable. [...] C'est aussi le talent de cette équipe, de ne pas avoir besoin de cinquante situations pour conclure. Nous avons bien fini la première période et l'ensemble de la seconde période a été bon. Au rythme où jouent les Lyonnais en ce moment , il est normal qu'ils y laissent quelques plumes. Cela fait pas mal de rencontres depuis le début d'année."